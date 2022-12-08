Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı, Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka karşılaşması ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Hafta Tofaş ile Merkezefendi Belediyesi Basket arasında pazartesi günü oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta programı şöyle:

9 ARALIK CUMA

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka



10 ARALIK CUMARTESİ

13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji

15.30 Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor

18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor



11 ARALIK PAZAR

13.00 Galatasaray Nef - Gaziantep Basketbol

15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom

18.00 Beşiktaş - Efes



12 ARALIK PAZARTESİ

19.00 Tofaş - Merkezefendi Belediyesi Basket