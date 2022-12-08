Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelesinde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Hafta Tofaş ile Merkezefendi Belediyesi Basket arasında pazartesi günü oynanacak müsabaka ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta programı şöyle:
9 ARALIK CUMA
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka
10 ARALIK CUMARTESİ
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji
15.30 Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor
18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor
11 ARALIK PAZAR
13.00 Galatasaray Nef - Gaziantep Basketbol
15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom
18.00 Beşiktaş - Efes
12 ARALIK PAZARTESİ
19.00 Tofaş - Merkezefendi Belediyesi Basket