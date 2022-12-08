ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı CANLI SKOR (ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin ile kozlarını paylaşıyor. Çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı lacivertliler ALBA engelini de geçerek yoluna devam etmenin peşinde. ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 21:59 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022- 22:09