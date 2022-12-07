Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom sahasında Gran Canaria Claret'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 7. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, İspanya temsilcisi Gran Canaria Claret ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM - GRAN CANARIA CLARET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türk Telekom - Gran Canaria Claret basketbol maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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