Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Pınar Karşıyaka ve Telekom Basket kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi Telekom Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PINAR KARŞIYAKA - TELEKOM BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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