Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Büyükçekmece sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Büyükçekmece - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 6. hafta heyecanı Büyükçekmece ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Büyükçekmece - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BÜYÜKÇEKMECE - ANADOLU EFES BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece - Anadolu Efes basketbol maçı 6 Aralık Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.