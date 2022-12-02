Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHCE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 2 Aralık Cuma saat 20.45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.