THY Euroleague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Sarı- lacivert bu mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 16-25 Real Madrid
2. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 34-46 Real Madrid
3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 41-64 Real Madrid
FENERBAHCE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 2 Aralık Cuma saat 20.45'te başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.