THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 85-71 yenilen Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Dimitris Itoudis, 6 hücum ribaundundan 13 sayı vermelerinin mağlubiyetin ana etkeni olduğunu ve sakatların dönmesiyle takımının daha iyi olacağını söyledi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, Real Madrid'i tebrik ederek, "Bizden daha iyiydiler ve daha iyi oynadılar. Bize yönelik müthiş bir saygıyla geldiler ve bize burada çok sorun yaşattılar. Şutları atamadık ama onlar çok iyiydi. Oyuncuları ikna edemedik. Atmosfer müthişti ama galibiyet getiremedik taraftara, bize olan güvenlerinden dolayı çok teşekkür ederim onlara." dedi.

Bir soru üzerine Nigel Hayes-Davis'in geçen seneye oranla çok daha iyi oynadığını ancak bugün kendi standardını yakalayamadığını aktaran deneyimli koç, maçı da şöyle değerlendirdi:

"Maçın başından bakmamız lazım. İlk periyotta canımızı yakmaya başladılar, 9 sayı öne geçtiler. Evet yorgunluk var, doğru ama ne kadar geri gelsek de onlara tehdit olamadık. Real Madrid iyi bir takım, çok iyi oyuncuları ve koçları var. Başlangıcımız kötüydü. Oyuncularımızı farklı olacağına ikna edemedik son günlerdeki maçlara göre. Bir de şutları atamayınca ve karşı takımda da çok iyi atıcılar olunca böyle oldu. Tavares'i de kontrol edemedik. İlk yarıya baktığımız zaman hücum ribaundlarından 13 sayı aldılar. Atışlarında toplar Tavares'e yönelikti. Onların 6 hücum ribaundundan 13 sayı almaları iyi değildi. Kısa bir idman sürecimiz oldu. Uzun çalışamadık ama düzeleceğiz. Herkes kadroya dahil olduğunda her şey daha iyi olacaktır."

Şutlarda her zamanki standardı yakalayamadıklarını ve sakat oyuncuların aralarına dönmesini umut ettiklerini kaydeden Itoudis, "Hücumu farklı oynayabiliyorsunuz. 71 sayı atabildik. Ama ne olursa olsun şu an istediğimiz yerdeyiz, yukarılardayız. Bunu ukalalık olarak anlamayın ama bu takım eksikleri ve bu oyuncularla buraya geldi." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID BAŞANTRENÖRÜ MATEO: BURADA KAZANMAK ZORDUR

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo ise hücum açısından iyi oynadıklarını, topu çok iyi paylaştıklarını, iyi paslar verdiklerini ve müthiş atışlar yarattıklarını belirterek, "Savunmada iyiydik, üçlük atışları ve içerden oyunda da iyiydik. Hedefimiz top kaybı yapmamaktı, 14 kez top kaybettik. Burada kazanmak zordur. Fenerbahçe Beko iyi bir takım ve bu zor deplasman, çok fazla kazanacak takım yok. Liderler. Zaten çok iyi oynamamız gerekiyordu." diye konuştu.

Mateo ayrıca, Fenerbahçe'nin sakat oyuncuları olduğuna da vurgu yaparak, Guduric ve Wilbekin'in sahada olması durumunda Fenerbahçe Beko'nun 71 sayıdan daha fazla sayı atacağını tahmin ettiğini, ancak sezon içinde bu tür sakatlıkları her takımın yaşayabileceğini, Calathes ve Booker'i iyi kontrol ederek iyi bir galibiyet elde ettiklerini de sözlerine ekledi.