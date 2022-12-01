Fenerbahçe Alagöz Holding Galatasaray Çağdaş Faktoring İZLE 📺 | FB - GS kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleşecek mücadelede Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Peki FB - GS kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Ligi 2022-23 sezonu sekizinci haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele edecek. Heyecanlı derbi karşılaşması öncesinde arama motorlarında Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda, 1 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Sports TV'den naklen yayınlayacak.

Ligde 7 hafta sonunda 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta bulunuyor.