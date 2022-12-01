THY Euroleague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Olympiakos'u konuk ediyor. Lacivert-beyazlılar Barcelona galibiyeti sonrası zorlu mücadeleyi de kazamak istiyor. Anadolu Efes - Olympiakos maçının CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY Euroleague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Olympiakos'u konuk ediyor. Lacivert-beyazlılar Barcelona galibiyeti sonrası zorlu mücadeleyi de kazamak istiyor. Anadolu Efes - Olympiakos maçının CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. Çeyrek: Anadolu Efes 13-18 Olympiakos

2. Çeyrek: Anadolu Efes 13-20 Olympiakos

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Olympiakos maçı 1 Aralık Perşembe saat 20.30'da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor ve müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES 7. SIRADA

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son maçında evinde Barcelona'yı mağlup ederek moral buldu. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Konuk takım Olympiakos ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 778. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 778. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 777 karşılaşmada 443 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 530. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 529 mücadelenin 286'sını kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.