THY EuroLeague'de Anadolu Efes, deplasmanında Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etti. Mücadele sonunda koç Ergin Ataman galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

THY EuroLeague'de Anadolu Efes İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etti. Karşılaşma sonu başantrenör Ergin Ataman galibiyeti değerledirdi.

Ergin Ataman, "İki maçta da (Milano) çok iyi oynadığımızı düşünüyorum özellikle savunmada. Daha önce maçı kırma şansımız vardı bazı top kayıpları yaptık. 14-15 sayı yakaladık, orada maçı kırmak gerekiyordu ama bu hataları yaptık. Bologna'ya bazı şanslar sunduk" dedi.

Karşılaşmanın atmosferi hakkında konuşan Ataman, "Bu harika atmosferde kazanmak kolay değil. Eve iki galibiyetle dönüyoruz. Kendimize güvenimiz arttı. Bundan sonra yukarıya çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.