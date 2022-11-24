Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. D Grubu’nda yer alan A Kadın Milli Takımımız, tarihinde 4. kez Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022- 16:00