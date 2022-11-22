Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk oldu.
Temsilcimiz karşılaşmadan 80-51 galip ayrıldı. Böylelikle Anadolu Efes, 9. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
1.PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILAN0 18-18 ANADOLU EFES
2.PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILAN0 34-34 ANADOLU EFES
3.PERİYOT SONUCU: OLIMPIA MILAN0 41-55 ANADOLU EFES
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Saulius Racys (Litvanya)
EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 6, Pangos 7, Melli 9, Hall 5, Hines 6, Davies 5, Long 10, Ricci, Voigtmann 3, Alviti
Anadolu Efes: Micic 12, Beaubois 8, Bryant 6, Polonara 4, Zizic, Clyburn 24, Taylor 3, Pleiss 13, M'Baye 10, Dunston, Ömercan İlyasoğlu
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: