Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya konuk oluyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
AS Monaco 18-21 F.Bahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
AS Monaco 38-45 F.Bahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)
AS Monaco 60-79 F.Bahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)
AS Monaco 73-87 F.Bahçe Beko (Dördüncü çeyrek oynanıyor)
AS MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 22 Kasım Salı saat 21.00'de başladı. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanan müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.