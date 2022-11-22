THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi AS Monaco'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya konuk oluyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

AS Monaco 18-21 F.Bahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)

AS Monaco 38-45 F.Bahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)

AS Monaco 60-79 F.Bahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)



AS Monaco 73-87 F.Bahçe Beko (Dördüncü çeyrek oynanıyor)

AS MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 22 Kasım Salı saat 21.00'de başladı. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanan müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.