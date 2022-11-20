A Milli Kadın Basketbol Takımı Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı!

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2022- 23:54