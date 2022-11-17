Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 96-86 kazandıkları Barcelona maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Bu maçı yüzde 100 hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk 5 dakika dışında çok iyi basketbol oynadık. İlk 5 dakikada erken hücum etmeye çalıştık ama top kayıpları oyunumuzu bozdu. Maçın genelinde mükemmel savunma yaptık, topu çok iyi hareket ettirdik ve paylaştık, harika şut seçimleri yaptık. İkinci yarı set hücumlarımız da çok iyiydi. Özellikle izolasyon ve alan paylaşımlarımız harikaydı. Harika bir mücadele sergiledik. Bu maçta gördük ki son 4 yıldır olduğu gibi ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz." diye konuştu.

Maçta tepki gösterdikleri hakem kararlarıyla ilgili konuşan Ataman, "Bizde olan topların Barcelona'ya verildiğini gördük. Bazı kasti faul kararları bizim için şaşırtıcıydı. Bunlar hataysa çok büyük hatalar. Buna rağmen çok büyük bir zafer elde ettik. Bu zaferin gelecek için bize güven vereceğini düşünüyorum." dedi.

Avrupa'da oynadıkları ilk 8 maçta 5 kez yenilmeleriyle ilgili görüşlerini aktaran Ataman, "Monaco'da da çok iyi oynadık. Maç elimizden gitti. Sakatlık problemleri vardı. Larkin'in sakatlığı malum ama Beaubois son 3 maçta oynamadı. Rotasyon daralmıştı. Şimdi Taylor'ın da katılmasıyla rotasyonumuzu genişlettik. Dunston bugün savunmada çok iyi işler yaptı. Bir strateji değiştirdik. Clyburn'ü zaman zaman 4 numarada kullandık. Yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan yolun başı değil sonu. Son 3 senede kimin nerede olduğunu bütün Avrupa biliyor. Onun için biz rahatız. Problem yok." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, hakem kararlarının sorulması üzerine, "Bu konuda net yorum yapmam imkansız. Avronun arttığı bir dönemde bana 15 bin avroya mal olur. Bunu basın olarak siz değerlendirin." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma üzerine çalıştıklarını aktaran Ataman, "Çok kritik 3 yeni oyuncumuz var. Onları sisteme dahil etmeye çalışıyoruz. Her hafta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu hafta savunmayla ilgili takımla çok önemli bir toplantı yaptık. Bunu düzelteceğiz. Biz, savunmayı iyi yaptığımız zaman hücumda durdurulması zor bir takımız." şeklinde görüş belirtti.

- Jasikevicius'a sert tepki

Ergin Ataman, Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a, maç sonunda yardımcılarına söylediği sözler nedeniyle tepki gösterdi.

Jasikevicius'un yaptığı açıklamada, "Larkin'in oynayıp oynamayacağını sormak için Ergin Ataman'ı arayacağım." diye açıklama yaptığını belirten Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Saras dün akşam aramadı ama bu akşam bir özür telefonu bekliyorum. Maçtan sonra kendisiyle tokalaştıktan sonra yardımcı antrenörlerimin üzerine yürüyüp, 'antrenmanlarımızı çok iyi kameraya çekmişsiniz.' diye çok ağır bir ithamda bulunmuş. Bu çok ağır bir itham. Saras benim iyi arkadaşım. Avrupa Ligi Antrenörler Derneğinde de birlikte çalışıyoruz. Saras'ı bunu ispatlamaya davet ediyorum. Biz, burada bir tek gün daha böyle bir şeye tenezzül etmedik, etmeyiz. Saras bunu ispat ederse bu takımın başantrenörlüğünden istifa edeceğim. İspat edemiyorsan, maçtan sonra üzerine yürüdüğün için ya yardımcı antrenörlerimden özür dileyeceksin ya da Avrupa Ligi Antrenörler Derneğinden istifa edeceksin. Saras'a bir mesaj olsun. Hep o mesaj veriyor. Kendisine hiç yakıştıramadım."

Ergin Ataman, Shane Larkin'in hazırlık ve tedavi sürecinin devam ettiğini ve bu oyuncuyu, 2 hafta sonra İstanbul'da yapacakları Olympiakos maçına yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Jasikevicius: "Oyuncularımdan daha fazla motivasyon bekliyordum"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise oyuncularının beklediği mücadeleyi göstermediğini söyledi.

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Koç olarak sorumluluk almam lazım. Değişikliklerimin ve verdiğim taktiklerin bazılarının işe yaramadığını gördüm. Oyuncularımdan daha fazla motivasyon bekliyordum. Şampiyon takımın evindeydik ve buna göre oynamamız lazımdı. Bazı kolay atışları önemli anlarda kaçırdık. Bunlardan ders çıkarmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.