FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaşacak. Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takım'ımız kazanmak istiyor. Türkiye, bir önceki maçında Belçika'yı mağlup etmişti. Peki, Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - Türkiye FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 14 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'de NTV'de canlı yayınlanacak

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE