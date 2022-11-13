Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 117-108 yenen Boston Celtics, üst üste 6. maçını kazandı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 43 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde Pistons deplasmanından galip ayrıldı.

Celtics'te Grant Williams 19 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart da 18 sayı, 10 asist, 5 top çalmayla "double double" yaptı.

Pistons cephesinde Bojan Bogdanovic 28 sayı, 6 ribaunt, Jaden Ivey ise 26 sayıyla maçı tamamladı.

Doncic'ten Trail Blazers'a karşı 40 sayılık "triple double"

Batı Konferansı'ndaki karşılaşmada Dallas Mavericks, sahasında Portland Trail Blazers'ı 117-112 mağlup etti.

Mavericks'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic 42 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 23 yaşındaki Doncic, kariyerinde 4. kez 40 sayılık "triple double"a imza attı.

Spencer Dinwiddie 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Christian Wood 19 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Trail Blazers'ta Jerami Grant'in 37 sayı, 6 ribaunt, Damian Lillard'ın 29 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Anfernee Simons'ın 24 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Furkan 7, Alperen 6 sayı attı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Atlanta Hawks'ı 121-109 yendiği maçta 7 sayı kaydetti. 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 42 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-106 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 95-110

Washington Wizards-Utah Jazz: 121-112

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 118-104

Detroit Pistons-Boston Celtics: 108-117

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 132-115

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 117-112

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-106