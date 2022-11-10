THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 93-79'luk skorla kazandı ve 6. galibiyetini aldı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot: F.Bahçe Beko 24-23 Kızılyıldız
2. Periyot: F.Bahçe Beko 42-41 Kızılyıldız
3. Periyot: F.Bahçe Beko 66-57 Kızılyıldız
4. Periyot: F.Bahçe Beko 93-79 Kızılyıldız
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8. haftasında sahasında Yunanistan devi Panathinaikos'u konuk edecek. Mücadele 18 Kasım Cuma günü saat 20:45'de başlayacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: