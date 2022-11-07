Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers’ı devirdi | NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberi: NBA’de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 114-100 mağlup etti ve üst üste 8. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Lakers da 7. mağlubiyetini almış oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman, 19 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 1 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2022- 11:28