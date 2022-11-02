EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Frutti Extra Bursa, Ratiopharm Ulm ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında Frutti Extra Bursa ile Ratiopharm Ulm kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRUTTİ EXTRA BURSA - RATIOPHARM ULM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm basketbol maçı 2 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm - CANLI İZLE