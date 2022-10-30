Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka, Galatasaray Nef'i 68-66 yendi.

İki takımın da skor üretmekte zorlanarak başladığı müsabakanın 5. dakikası 5-5 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde daha iyi oynayan Darüşşafaka, son dakikasına 5 sayı farkla (15-10) üstün girdiği ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken sarı-kırmızılılar, 14. dakikada 24-23 öne geçti. Dengeli geçen kalan bölümde üstünlük birkaç defa el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 33-31 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk takım, 23. dakikada 7 sayılık fark (34-41) yakaladı. Etkili oyununu sürdüren ve karşılaşmanın 28. dakikasında 11 sayılık fark (42-53) bulan Galatasaray Nef, periyodu da 56-46 üstün bitirdi.

Son çeyrekte savunmada ve hücumda daha etkili olan Darüşşafaka, 38. dakikada 65-64'lük üstünlük kurdu. Kalan bölümde bu üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, mücadeleyi 68-66 kazandı.

Bu sonuçla Darüşşafaka 5. maçında 2. kez kazanırken, Galatasaray Nef ise ikisi üst üste olmak üzere toplamda 4. kez mağlup oldu.

Darüşşafaka'da 13 sayı, 6 ribauntla oynayan McCullough, maçın en skorer oyuncusu oldu. Yeşil-siyahlı ekipte Olaseni 12'şer sayı ve ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli katkı verdi.

Galatasaray'da ise 12 sayıyla oynayan Caloiaro takımının en skorer oyuncusu oldu.