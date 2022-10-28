ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE (EUROLEAGUE) 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Euroleague maçı saat kaçta?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Euroleague'de ülkemizi temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. İki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Euroleague maçı saat kaçta?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 17:40