Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Nef ile Hapoel Atsmon Holon kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Nef ile Hapoel Atsmon Holon, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz galibiyet alarak3'te 3 yapmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF- HAPOEL ATSMON HOLON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

SARI KIRMIZILILARIN HEDEFİ 3'TE 3

C Grubu'nda ilk maçında Filou Oostende'yi deplasmanında 78-92'lik skorla galip ayrılan Galatasaray'da Dee Bost 23 sayı – 3 asist ile yıldızlaşırken Sadık Emir Kabaca ise 15 sayı – 5 ribaund ile öne çıkmıştı.

Sarı-kırmızılılar ikinci maçında ise Legia Warszawa'yı 86-71'le devirmişti. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı – 3 ribaund ile yıldızlaşırken Dee Bost 15 sayı – 11 asist ile öne çıkmıştı.

HAPOEL HOLON HENÜZ MAĞLUBİYET TATMADI

Hapoel Holon ise grupta ilk maçında Legia Warszawa'yı 81-84 yenerken ikinci maçında da Oostende'yi 88-83'le geçmişti.

Hapoel Holon'da ilk iki maç sonunda Ragland 20.5 sayı ve 13.0 sayı ortalamasıyla öne çıkan isim olurken Chris Johnson da 17.5 sayı – 8.5 ribaund ortalamasıyla öne çıktı.

C Grubu'nda haftanın diğer maçında ise Legia Warzsawa ile Filou Oostende karşı karşıya gelecek.