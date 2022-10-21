Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne üst üste 3 galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk mağlubiyetini evinde TOFAŞ'a 83-72 yenilerek aldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynandı. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kuzminskas mücadelede forma giyemezken TOFAŞlı Gray, 32 sayılık müthiş performansıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Maça Vito Brown ve McCollum'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka'ya TOFAŞ, Braimoh ve Gray'le karşılık verip rakibini yakaladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk 10 dakikanın son bölümünde Mcintyrle'la Kaf-Kaf'a üstünlük kuran Bursa temsilcisi ilk periyoddu 8 sayı farkla 21-13 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönünce TOFAŞ, etkili oyunla farkı 17 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda soyunma odasına 41-28 konuk ekip üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun başında ev sahibi Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown, Vitto Brown ve McCollum'un basketleriyle farkı eritmeye başlasa da Gray kritik basketlerle rakibin kendilerini yakalamasına izin vermedi. Fark yeniden 15 sayıya yükselirken, dördünü periyot 62-49 TOFAŞ lehine başladı. Son periyotta McCollum'la yeniden farkı eritmeye başlayan Karşıyaka, bitime 5 dakika 30 saniye kala Vitto Brown'ın üçlüğüyle skoru 63-67'ye getirdi. TOFAŞ'ta maçın yıldızı Gray yine çok kritik üçlükle farkın kapanmasını önledi. Son bölümde hata yapmayan konuk ekip salondan 83-72'lik galibiyetle ayrıldı.