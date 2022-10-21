Anadolu Efes - Alba Berlin maçı canlı skor (Anadolu Efes maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Alba Berlin'i konuk ediyor. Avrupa arenasında bu sezon geride kalan 3 maçta 1 galibiyet alan temsilcimiz, 3 maçın 3'ünü de kazanan Alba Berlin'e sezonun ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Anadolu Efes - Alba Berlin maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 20:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022- 21:51