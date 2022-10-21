THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Alba Berlin'i konuk ediyor. Avrupa arenasında bu sezon geride kalan 3 maçta 1 galibiyet alan temsilcimiz, 3 maçın 3'ünü de kazanan Alba Berlin'e sezonun ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Anadolu Efes - Alba Berlin maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Anadolu Efes 22-23 Alba Berlin
2. PERİYOT: Anadolu Efes 41-37 Alba Berlin
3. PERİYOT: Anadolu Efes 58-60 Alba Berlin
4. PERİYOT: Anadolu Efes 70-70 Alba Berlin
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.