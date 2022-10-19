Larkin'in son durumunu açıkladı!
Son şampiyon galibiyetle başladı!
19 Ekim 2022 anlık döviz ve altın kuru
Çılgın Sayısal sonuçları (19 Ekim 2022)
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