THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 3. hafta maçında Fransa Ligi takımlarından Asvel ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Asvel'i konuk ediyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko 25-19 Asvel Lyon (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 42-36 Asvel Lyon (İlk yarı sonucu)

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20:45'te başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

HEDEF 3'TE 3 YAPMAK!

Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti. Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.