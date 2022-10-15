Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Frutti Extra Bursaspor'a da yenilerek bu sezon 3'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı: 56-68. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelede konuk ekipten Onuralp, 31 sayı, 9 ribaundluk müthiş performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Konuk Bursaspor, Onuralp, Clemmons, Ahmet Düverioğlu'nun etkili oyunlarıyla maça 14-0'lık seriyle başladı. Ev sahibi ilk 6 dakika boyunca skor üretemedi. İlk periyot, 24-11 Bursaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Merkezefendi'nin 8-0'lık seriyle farkı eritmeye çalıştığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına Bursaspor 36-27 önde girdi. Maçın ikinci yarısında da ilk periyoda kötü başlayarak rakibine verdiği avantajı kapatamayan Denizli temsilcisi, üçüncü periyodu 55-43, karşılaşmayı 68-56 mağlup tamamladı.