NBA'de son sezonu şampiyon tamamlayan Golden State Warriors bu sefer büyük bir krizle gündeme gelmiş durumda.
NBA ekibi Golden State Warriors'ta skandal kavga! Birbirlerine girdiler
Son dakika spor haberi: NBA'de son şampiyon Golden State Warriors'ta gerginlik yaşandı. Lig kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Warriors'ın iki oyuncusu Draymond Green ve Jordan Poole, yaşadıkları sözlü atışmanın ardından birbirine girdi. İşte detaylar...
San Francisco ekibinin antrenmanında takımın yıldız oyuncuları arasında yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü.
Lig kaynaklarına göre, Draymond Green ile Jordan Poole, antrenman içerisinde bir süre ağız dalaşında bulunduktan sonra birbirine girdi.