NBA ekibi Golden State Warriors'ta skandal kavga! Birbirlerine girdiler

Son dakika spor haberi: NBA'de son şampiyon Golden State Warriors'ta gerginlik yaşandı. Lig kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Warriors'ın iki oyuncusu Draymond Green ve Jordan Poole, yaşadıkları sözlü atışmanın ardından birbirine girdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 15:56