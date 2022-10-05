Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ABD'li basketbolcu Alaina Coates'i kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosuna ABD'li basketbolcu Alaina Coates'i kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 18:54 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 19:12