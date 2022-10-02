Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Nef'i konuk edecek. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda ilk hafta heyecanı Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı 2 Ekim Pazar günü saat 13:00'da bEIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

JEYHVE FLOYD EKSİK

Galatasaray'dan gelen açıklamaya göre ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Jeyvhe Floyd 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek.