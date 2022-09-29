NBA'de geçen sezonun finalisti Boston Celtics, kulüp kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başantrenör Ime Udoka'ya bir yıl uzaklaştırma cezası verdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonunda takımın başında olmayacak Udoka'nın geleceğine dair kararın sonraki günlerde verileceği belirtildi.



Celtics cezanın nedeni konusunda ayrıntı vermedi ancak ABD basınında çıkan haberlerde, 45 yaşındaki antrenörün kulüpte görevli bir kadın personelle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

SHAQUILLE O'NEAL'DEN İTİRAF



NBA'in yaşayan efsanelerinden Shaquille O'Neal, kariyerinde benzer dönemlerden geçtiğini itiraf etti.



Shaq, ClutchPoints podcast'inde yaptığı açıklamada, "Seri bir dolandırıcıydım... Evet, yaptım. Bu işte en iyisiydim ve bununla gurur duymuyorum. Ailemi bunu yaparken kaybettim. Çocuklarımın değerli, önemli yıllarını bunu yapmaktan kaybettim." dedi.



Bu hataların çok zor ve uzun bir boşanma sürecine yol açtığını ifade eden Shaq, "Çok şey yaşadıklarını biliyorum çünkü ben çok şey yaşadım. Hayatımın en mutlu günleri eve gelip altı farklı insanın 'Baba, baba, baba' dediğini duymaktı. Hayatımın en mutlu günleriydi. Ne para, ne araba hatta şampiyonuklar değil." dedi.



Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formaları giyen Shaquille O'Neal'in 4 NBA şampiyonluğu bulunuyor.



IME UDOKA NE SÖYLEDİ?



Udoka, ESPN'e yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncular, taraftarlar, Celtics Kulübü ve ailemden, onları hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum. Takımı bu zor duruma soktuğum için üzgünüm ve hakkımdaki kararı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.



Takımı bu süre zarfında yardımcı antrenör Joe Mazzulla'nın çalıştırması bekleniyor.



Geçen sezon 51 galibiyet, 31 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 2. sırada bitirerek play-off'lara yükselen Udoka'nın yönetimindeki Celtics, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ve Miami Heat'i eleyerek NBA Finalleri'ne çıkmış ancak Golden State Warriors'a 4-2 yenilmişti.