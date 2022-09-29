FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası Yarı Finali'nde WNBA yıldızlarından kurulu ABD ve Kanada 30 Eylül Cuma saat 10:00'da kozlarını paylaşırken; son Dünya Kupası'nın finalisti Avustralya güçlü rakibi Çin ile saat 12:30'da finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Dünya Şampiyonunu belirleyecek dev final de 1 Ekim Cumartesi sabahı 09:00'dan itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak. FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası Yarı Final ve Final heyecanı Cuma ve Cumartesi sabahı basketbolseverleri A Spor'da buluşturacak.
FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası heyecanı A Spor'da!
FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı final ve final maçlarının heyecanı, 30 Eylül Cuma ve 1 Ekim Cumartesi günü A Spor'da yaşanacak.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.09.2022- 16:23