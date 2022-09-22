Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Pınar Cup

Pınar Cup'ta heyecan başlıyor. Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko, Pınar Cup'ta karşı karşıya gelecek. Hazırlık turnuvasında maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Pınar Karşıyaka Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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