Pınar Karşıyaka 87 - 98 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Pınar Cup 2022'nin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 98-87 yendi. Müsabakayı 23 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı Errick McCollum karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 20 sayı ile mücadele etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 22:48