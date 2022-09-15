FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı kararı!
12 Dev Adam'ın EuroBasket Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada Furkan Korkmaz'a soyunma odasında Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia'nın saldırdığı gerekçesiyle FIBA'dan karar geldi.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 19:52
Yapılan açıklamada, her iki ülke basketbol federasyonunun yanı sıra; Gürcistan'dan Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia ile A Milli Takım'dan da Furkan Korkmaz için disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
FIBA'nın açıklamasında güvenlik kamerası kayıtları dahil, her türlü materyalin incelendikten sonra bu kararın alındığı ifade edildi.