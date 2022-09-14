Fransa - İtalya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, kritik mücadele öncesi maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Fransa-İtalya EuroBasket 2022 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 17:14
EuroBasket 2022'de heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Fransa ile İtalya kozlarını paylaşacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak mücadele kıyasıya rekabet içinde geçecek.
FRANSA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2022 Avrupa Basketbol şampiyonası çeyrek final maçında Fransa ve İtalya karşı karşıya gelecek. Saat 18.15'te başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.