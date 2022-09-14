Fransa - İtalya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fransa - İtalya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, kritik mücadele öncesi maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Fransa-İtalya EuroBasket 2022 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 17:14