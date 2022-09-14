Erman Kunter Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü oldu!

Erman Kunter Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü oldu!

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçti. Koç Kunter sosyal medya üzerinden "Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." açıklamasını yaptı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 20:47