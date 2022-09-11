2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı. Mücadelelerin sonuçlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. İşte şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 01:17