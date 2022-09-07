Türkiye - İspanya maçı CANLI İZLE | Türkiye - İspanya şifresiz İZLE!
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup liderliği için Tiflis Arena'da İspanya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverler arama motorlarında, "Türkiye - İspanya maçı CANLI İZLE, Türkiye - İspanya şifresiz İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Türkiye - İspanya basketbol maçına ait detaylar haberimizde...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 15:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Şampiyonası serüveni devam ediyor. Belçika'yı yenerek son 16 turuna kalmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için Tiflis Arena'da İspanya karşısında. Maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek. Müsabakanın skorunu ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
A Milli Takım'ın İspanya ile karşı karşıya geldiği müsabaka 14.30'da başladı. Kritik maçı NTV canlı olarak yayınlanıyor.
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