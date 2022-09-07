A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup liderliği için Tiflis Arena'da İspanya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverler arama motorlarında, "Türkiye - İspanya maçı CANLI İZLE, Türkiye - İspanya şifresiz İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Türkiye - İspanya basketbol maçına ait detaylar haberimizde...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Şampiyonası serüveni devam ediyor. Belçika'yı yenerek son 16 turuna kalmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için Tiflis Arena'da İspanya karşısında. Maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek. Müsabakanın skorunu ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

A Milli Takım'ın İspanya ile karşı karşıya geldiği müsabaka 14.30'da başladı. Kritik maçı NTV canlı olarak yayınlanıyor.

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