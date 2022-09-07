Shane Larkin'den kötü haber! Ergin Ataman açıkladı
EuroBasket 2022'de A Grubu'nu 2. sırada bitiren A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin'den kötü haber geldi. Yıldız basketbolcunun sağlık durumu hakkında konuşan başantrenör Ergin Ataman, "Larkin bu akşam İstanbul'a dönecek. MR'a girecek. Parmaklarında ciddi bir problemi var. Mental durumu da iyi değil" şeklinde konuştu.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 17:12
A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Shane Larkin'in sağlık durumu hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, yıldız basketbolcunun son durumunun iyi olmadığını söyledi.
Ergin Ataman, "Larkin bu akşam İstanbul'a dönecek. MR'a girecek. Parmaklarında ciddi bir problemi var. Mental durumu da iyi değil" dedi.