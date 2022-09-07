Shane Larkin'den kötü haber! Ergin Ataman açıkladı

EuroBasket 2022'de A Grubu'nu 2. sırada bitiren A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin'den kötü haber geldi. Yıldız basketbolcunun sağlık durumu hakkında konuşan başantrenör Ergin Ataman, "Larkin bu akşam İstanbul'a dönecek. MR'a girecek. Parmaklarında ciddi bir problemi var. Mental durumu da iyi değil" şeklinde konuştu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 17:12