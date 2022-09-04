2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruptaki rakiplerimizden Bulgaristan ve Karadağ karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bulgaristan 91-81 kazandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 91-81 yendi.

Karadağ grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Bulgaristan ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Grubun dördüncü maçında Karadağ, 6 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak. Bulgaristan da aynı gün Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Bulgaristan: Dee Bost 1, Kostov 10, Marinov 4, Stoilov, Vezenkov 26, Andrey Ivanov 17, Karamfilov 6, Pavlin Ivanov 8, Alipiev 9, Dimitrov, Yanev

Karadağ: Perry 12, Popovic 2, Radovic 16, Mihailovic 23, Dubljevic 17, Ilic 2, Drobnjak 17, Simonovic 2, Vuceljic, Nikolic

1. Periyot: 21-21

Devre: 46-45

3. Periyot: 58-67