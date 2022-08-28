Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022- 16:30