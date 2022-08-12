Luka Doncic İstanbul'a geldi Sinan Erdem'de idman yaptı! İşte o anlar

Luka Doncic İstanbul'a geldi Sinan Erdem'de idman yaptı! İşte o anlar

EuroBasket 2022 öncesi hazırlık maçında Türkiye ile Slovenya karşılaşacak. 12 Dev Adam ile kozlarını paylaşacak olan Slovenya'da, yıldız oyuncu Luka Doncic İstanbul'a geldi. Doncic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda antrenman yaptı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 14:27