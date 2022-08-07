FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Milliler, final maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye, İspanya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız final maçında 7 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da İspanya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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