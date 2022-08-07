Türkiye 61-68 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Milliler finalde kaybetti!

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, İspanya'ya 68-61 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 22:54