Ergin Ataman: Türkiye'yi gururlandıracağız

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, "En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak. İki yıl üst üste EuroLeague kupasını kazandıktan sonra şimdi de milli takımda büyük bir heyecanla çalışmalara başlıyorum. A Milli Erkek Takımı'nı ve Türk bayrağını Avrupa'da en yukarılara taşıyabilmek benim ve tüm oyuncularımın en büyük arzusu. " dedi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2022- 18:07