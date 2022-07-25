FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Erkek Milli Takımımız, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak ve hazırlıklarına Bormio'da (İtalya) başlayacak.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile ile karşı karşıya gelecek.
Millilerimiz, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak olan millilerimiz, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15'te Karadağ ile karşılaşacak. Millilerimiz, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.
A Erkek Milli Takımımızın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
A. Buğrahan Tuncer
Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin
Anadolu Efes
Egehan Arna
Anadolu Efes
Kartal Özmızrak
Bahçeşehir Koleji
Furkan Haltalı
Beşiktaş JK Icrypex
Doğuş Özdemiroğlu
Darüşşafaka
Melih Mahmutoğlu
Fenerbahçe Beko
J. Metecan Birsen
Fenerbahçe Beko
Şehmus Hazer
Fenerbahçe Beko
Onuralp Bitim
Frutti Extra Bursaspor
Yiğitcan Saybir
Frutti Extra Bursaspor
Sadık Emir Kabaca
Galatasaray Nef
Muhsin Yaşar
Gaziantep Basketbol
Berk İbrahim Uğurlu
Tofaş
Cedi Osman
Cleveland Cavaliers / ABD
Sertaç Şanlı
FC Barcelona / İspanya
Alperen Şengün
Houston Rockets / ABD
Ömer Faruk Yurtseven
Miami Heat / ABD
Furkan Korkmaz
Philadelphia 76ers / ABD