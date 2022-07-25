A Milli Basketbol Takımızım 1 Ağustos'ta toplanıyor. Milliler, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için parkeye çıkacak. Başantrenör Ergin Ataman aday kadroyu belirledi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Erkek Milli Takımımız, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak ve hazırlıklarına Bormio'da (İtalya) başlayacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak olan millilerimiz, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15'te Karadağ ile karşılaşacak. Millilerimiz, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımımızın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: