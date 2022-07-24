Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA U20 Avrupa Şampiyonası

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye, beşincilik maçında Fransa ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, beşincilik maçında Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor. Peki, Fransa - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - TÜRKİYE U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Millilerimiz beşincilik maçında 24 Temmuz Pazar günü TSİ 14:45'te Bemax Arena'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka FIBA TV'den canlı yayınlanacak.